In ein Einfamilienhaus in Ötigheim sind Unbekannte eingebrochen, während die Bewohner im Urlaub waren. Die Polizei hat noch keine Informationen über Diebstahlschäden.

In ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Hanfländer“ in Ötigheim sind Unbekannte eingebrochen, während die Bewohner im Urlaub waren. Die Polizei teilte mit, dass die Schwester des Hauseigentümers gegen Mitternacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Lagezentrum der Polizei alarmierte.

Die Einbrecher schlugen die Terrassentür ein

Die Einbrecher verschafften sich durch Einschlagen der Terrassentür Zutritt. Sie durchwühlten einige Räume, bevor sie das Gebäude durch einen Hintereingang im Keller wieder verließen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Polizei ebenfalls noch nicht feststellen.