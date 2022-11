Gemeinde spart 830.000 Euro

DRK-Ortsverein Ötigheim zieht statt aufs Penny-Areal in Kita am Brüchelwald ein

Jetzt steht es fest: das Rote Kreuz zieht nicht ins Ötigheimer Gewerbegebiet. Stattdessen wird der Ortsverein in die Kita am Brüchelwald umgesiedelt. Es geht ums Geld. Die Gemeinde will sparen.