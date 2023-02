Einstimmiger Beschluss: Ötigheim will bald offiziell zum „Telldorf“ werden

Im Juni vergangenen Jahres hat die Gemeinde Ötigheim endlich ihren Wilhelm Tell als Denkmal erhalten. Nun soll der Held aus Friedrich Schillers Bühnenstück auch im Ortsnamen verewigt werden. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stimmte das Ratsgremium einvernehmlich der Zusatzbezeichnung „Telldorf“ zu.

Insgesamt 23 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg tragen inzwischen einen Zusatznamen. Auch die Stadt Bühl beantragte beim baden-württembergischen Innenministerium den kommunalen Zusatztitel „Zwetschgenstadt“, allerdings waren dafür eines Bürgerentscheid sowie eine zweite Abstimmung im Gemeinderat nötig.

Anders in Ötigheim: Der Vorschlag der Verwaltung erhielt sofort einvernehmliche Zustimmung. „Wenn wir nicht als Telldorf den Namen in Anspruch nehmen sollten, wer denn dann?“, fragte Bürgermeister Frank Kiefer (CDU).

Dem Bildband „Ötigheim, im Wandel der Zeit“ ist zu entnehmen, dass Deutschlands größte Freilichtbühne, die Volksschauspiele, im Jahr 1906 durch den damaligen Ortspfarrer Josef Saier gegründet wurden. Zur Erstaufführung kam das Theaterstück „Die beiden Tilly“, das jedoch nach einem Jahr aufgrund von Unrentabilität eingestellt werden musste. Drei Jahre lang herrschte Spielpause.

Volksschauspiele Ötigheim sind für „Wilhelm Tell“ bekannt

Den Durchbruch feierten die Volksschauspiele Ötigheim 1910, als mehrere Tausend Besucher kamen, um zum ersten Mal „Wilhelm Tell“ auf der Theaterbühne in Ötigheim zu erleben. Zwischenzeitlich seien Millionen Besucher gekommen, um dieses Stück zu sehen. Das stifte Identität. Zudem sei Ötigheim seit Jahren über die Grenzen hinaus bekannt als das „Telldorf“, sagte Frank Kiefer.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die Genehmigung zur Führung der Zusatzbezeichnung zu beantragen. Die Genehmigung muss das Innenministerium erteilen. Sie ist mit einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums sowie einer Begründung zu versehen. Sobald die Genehmigung erteilt ist, kann der Zusatzname auf den Ortsschildern erfolgen.