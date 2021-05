Schwarznussbäume ersetzen sterbende Eschen im Landkreis Rastatt

Ein Pilz aus Asien und die in Europa verbreitete Eschenkrankheit machen es den Bäumen in Ötigheim schwer. Werden die Bäume rechtzeitig gefällt, kann ihr Holz immerhin noch verkauft werden.

Das fortschreitende Eschentriebsterben, mögliche Ersatzbaumarten und der Klimawandel standen im Mittelpunkt der alljährlichen Waldbegehung des Ötigheimer Gemeinderats am Freitag vor Pfingsten.

Nachdem die letztjährige Begehung wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, galten diesmal besondere Hygienevorkehrungen.

Zudem waren interessierte Bürgerinnen und Bürger anders als sonst nicht eingeladen.

Waldbegehung in Ötigheim findet ohne Besucher statt

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Frank Kiefer und einer Einführung durch Kreisforstamtsleiter Thomas Nissen vor dem Rathaus steuerten die rund 20 Teilnehmer, unter ihnen Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter, zwei Jäger und ein Naturschützer, per Fahrrad die erste Station im Walddistrikt Obere Rether südlich der Straße nach Steinmauern an.

In dem 130 Jahre alten Mischbestand wartete Forstrevierleiter Willi Renkert gleich mit der spektakulärsten Aktion des Tages auf: der demonstrativen Fällung einer kranken Esche. Gemeinsam mit Forstmitarbeiter Jannik Gerbert führte Renkert vor, wie man mit Kettensäge und einem neu angeschafften motorischen Fällkeil die brüchigen Stämme gefahrlos und zeitsparend zu Boden bringt.

Eschenkrankheit und Orkan-Folgen

Neben den langfristigen Folgen des Orkans Lothar, der 1999 viele Bäume vernichtete, macht den Forstleuten derzeit besonders die von einem aus Asien eingeschleppten Pilz verursachte und über ganz Europa verbreitete Eschenkrankheit zu schaffen.

Dabei sterben die Bäume von oben ab. In direkter Nachbarschaft konnten die Teilnehmenden weitere schon teilweise kahle Exemplare betrachten. Bei rechtzeitiger Ernte ließen sich die Stämme indes noch zu einem guten Preis als Bauholz nach Asien verkaufen, erläuterte der Revierleiter auf entsprechende Nachfrage des Bürgermeisters.

Die Hoffnung der Fachleute ruht auf wenigen anscheinend resistenten Eschen, deren Saatgut von Forschern für die Zukunft kultiviert wird.

Als offizielle Anerkennung für die in Ötigheim praktizierte naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung wertete der Kreisforstamtschef, dass die Gemeinde 25.000 Euro aus der erst 2020 geschaffenen Bundeswaldprämie erhalten hat. Voraussetzung war das erfolgreiche Bestehen der jüngsten Forstzertifizierung.

Über deren Einzelheiten klärte Sofia Weidenbach, Anwärterin für den gehobenen Forstdienst, auf. Während der ganzen Begehung wurde viel gefragt und diskutiert.

An der zweiten Station im Wörthwald westlich der Straße nach Steinmauern besichtigte die Gruppe eine vor 20 Jahren gepflanzte, wissenschaftlich begleitete Versuchsfläche mit Schwarznuss- und Hybridnuss-Bäumen, letztere eine Kreuzung aus Schwarznuss und Walnuss.

Schwarznuss ist ein guter Ersatz

Nach Aussage von Nissens Stellvertreter Wolfgang Hertel eignet sich die aus Nordamerika stammende Schwarznuss als Ersatz für die absterbenden Eschenbestände, weil sie schnell wächst, nach rund 80 Jahren einen guten Holzertrag liefert und obendrein relativ trockenheits- und hitzeresistent ist.

Allerdings ist ihr Anbau in Ötigheim auf maximal sieben Prozent der insgesamt 254 Hektar Waldfläche begrenzt, so Hertel, der auch Mitglied in der Interessengemeinschaft Nuss zur Förderung des Schwarznussanbaus ist.

Selbst Tanne und Buche leiden unter dem Klimawandel

Dritte und letzte Station war eine Lichtung im Ötigheimer Strietwald an der nördlichen Gemeindegrenze. Dort wurde laut Revierleiter vor einem Jahr der frühere Eschenbestand durch 600, derzeit noch in Wuchshüllen vor Wildfraß geschützte Schwarznusstriebe ersetzt.

Dass zuletzt auch als unverwundbar geltende Baumarten wie Buche und Tanne durch den Klimawandel gelitten hätten, zeige, dass der Waldumbau weitergehen müsse, stellte der Kreisforstamtsleiter fest. Er bescheinigte Ötigheim, dabei auf gutem Weg zu sein.