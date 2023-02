Beim Fastnachtsumzug in Ötigheim herrschte ein Waffenverbot. Das bekam der siebenjährige Felix zu spüren, der seine Spielzeugpistole abgeben musste. Am Ende war sie ganz verschwunden. Doch es gibt ein versöhnliches Ende.

Beim Fastnachtsumzug in Ötigheim legte ein Security-Mitarbeiter das Waffenverbot ganz genau aus. Ein siebenjähriger Cowboy musste seine Spielzeugpistole bei der Eingangskontrolle abgeben.

Die Ankündigung, er bekomme sie nach dem Umzug zurück, erfüllte sich nicht. Die Pistole war verschwunden. Doch jetzt hat die Geschichte ein versöhnliches Ende gefunden.

Karl-Ludwig Hauns aus Rastatt konnte es im ersten Moment kaum glauben, als ihm seine Tochter von ihrem Besuch beim Fastnachtsumzug erzählte: „Ich war ganz schön verdaddert.“ Die Tochter wollte sich das närrische Treiben am 12. Januar in Ötigheim zusammen mit ihren beiden Kindern anschauen. Doch ihr Sohn Felix fiel bei der Sicherheitskontrolle am Einlass zunächst durch.

„Es dürften keine Waffen beim Umzug sein“, gibt der Opa die Begründung wieder, mit welcher der Sicherheitsmitarbeiter seinem Enkel die Spielzeugpistole abnahm. Und noch ärgerlicher: „Der Knaller des Ganzen – am Ende des Umzuges war die Pistole verschwunden.“

Hauns wandte sich an unsere Redaktion. Sein Ansinnen: Veranstalter zu sensibilisieren, mehr Fingerspitzengefühl walten zu lassen, „damit nicht noch mehr Kinder enttäuscht werden“.

Als Zunftmeister der „Etjer Mühlenjockel“ hat Sven Kalkbrenner den Umzug mitorganisiert. Auf den Vorfall angesprochen, reagiert auch er erst einmal verdaddert: „Ein Waffenverbot gibt es beim Umzug natürlich. Aber eine Spielzeugpistole ist ja keine Waffe.“ Sein Verein habe für die Veranstaltung ein privates Sicherheitsunternehmen engagiert. Er verspricht, der Sache nachzugehen.

Etjer Mühlenjockel wollen Felix neue Pistole schenken

Und er hält Wort. Einige Tage später meldet er sich wieder und bestätigt den Vorfall. In einer E-Mail schreibt er „dass es wohl zu der Wegnahme der Spielzeugwaffe kam“.

Leider sei ihre Verwahrung nicht abschließend geregelt worden, so dass sie unauffindbar bleibe. Der Vereinsvorsitzende werde sich aber bei Hauns melden, um den Jungen eine neue Pistole zu schenken.

Als Hauns eben dieses Angebot des Vorsitzenden Lukas Späth ebenfalls via E-Mail erreicht, freut er sich, winkt aber ab. Er schreibt zurück, dass „eine Erstattung nicht notwendig ist“. Er wolle der Narrenzunft auf keinen Fall schaden. Im Gegenteil: Er bewundere Menschen, die sich heute noch in der Vereinsarbeit engagierten und solche Veranstaltungen auf die Beine stellten.

Späth verspricht in seiner Antwort, die Sicherheitsmitarbeiter im kommenden Jahr explizit darauf hinzuweisen, das Waffenverbot nicht übertrieben umzusetzen. Wenn Hauns schon keinen Ersatz wolle, werde er ihm wenigstens einen Vereins-Pin und eine kleine Sammler-Maske schicken.

Dieses Angebot nimmt Hauns gerne an: „Das gebe ich meinen Enkeln weiter.“ Die Zwillinge seien im nächsten Jahr sicher wieder beim Umzug in Ötigheim dabei. Der Großvater freut sich: „Das hat sich super geklärt. Die Welt ist in Ordnung.“