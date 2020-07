Ötigheim: Verfahren für Realisierungswettbewerb gestartet

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Bauhof ziehen um

In Ötigheim werden in nicht allzu ferner Zukunft das Feuerwehrgerätehaus, der Bauhof und das DRK an einen anderen Standort umziehen. Dafür wurde jetzt das Verfahren für einen Realisierungswettbewerb gestartet.