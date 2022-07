Junge Männer schlagen 19-Jährigen in Ötigheim zusammen

Einige junge Männer haben sich am Mittwochabend in Ötigheim eine Schlägerei geliefert, bei der ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde.

Während einer Schlägerei in einem Waschpark in der Ötigheimer Industriestraße ist ein 19-Jähriger am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lieferten sich die 19 bis 22 Jahre alten Anwesenden zunächst einen verbalen Schlagabtausch, bevor die Situation gegen 19 Uhr eskalierte.

Zwei der beteiligten jungen Männer gingen mit Schlägen und Tritten auf den 19-Jährigen los. Als dessen Freund ihm zu Hilfe eilte, wurde auch er attackiert. Die Freunde des 19-Jährigen brachten den Schwerverletzten schließlich in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt, auch einige Beteiligte wurden bislang nicht identifiziert.