Kita und Kernzeitbetreuung in Ötigheim werden teurer

Alles wird teurer. In Ötigheim nun auch die Gebühren für Kita, Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung. Und mit dem Platzangebot stößt die Gemeinde schon wieder an Grenzen.

Kinderbetreuung ist teuer. Das merken nicht nur Eltern, sondern auch die Kommunen. So beträgt der jährliche Zuschussbedarf der Gemeinde Ötigheim mehr als 10.000 Euro pro Kind: Insgesamt waren es 2021 1,7 Millionen Euro. Die Kostendeckung der Elternbeiträge sollte jedoch nach den aktuellen Empfehlungen von Kirchen und Kommunalen Landesverbänden für das Kindergartenjahr 2023/2024 bei 20 Prozent liegen.

Um das zu erreichen, müsste Ötigheim die Gebühren teilweise um bis zu 22,3 Prozent erhöhen, erläuterte Alexandra Engelmann von der Gemeindeverwaltung in der Ratssitzung die Sachlage. Weil das nicht zumutbar wäre, hatten Gemeinderat und Verwaltung sich vorab schon auf eine 8,5-prozentige Gebührenerhöhung verständigt. Die wird auch von Städtetag, Gemeindetag und Kirchenleitungen empfohlen. „Die Elternbeiratsvorsitzenden haben zugestimmt“, informierte Engelmann. Die Kosten für das Mittagessen in den Kitas erhöhen sich ebenfalls: von 3,57 Euro pro Essen auf 3,80 Euro pro Mahlzeit.

Kernzeitbetreuung ist sehr gefragt

Im Gegensatz zu der kommunalen Pflichtaufgabe Kinderbetreuung ist die Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder eine freiwillige Leistung der Gemeinde. „Die Zuschüsse durch das Land sind gering“, so Engelmann. Aber der Bedarf wächst: Es gibt bereits mehr als 120 Anmeldungen für das nächste Schuljahr und 70 fürs Mittagessen (aktuell werden 94 Kinder betreut, 64 sind fürs Mittagessen angemeldet).

Die steigenden Kinderzahlen erfordern einen höheren Personaleinsatz. Bereits im vergangenen Schuljahr wurde eine vierte Gruppe eingerichtet. „Die Einrichtung einer fünften Gruppe ist für nächstes Schuljahr geplant“, erläuterte Engelmann. Der Zuschussbedarf der Gemeinde werde mehr als 200.000 Euro betragen.

Angestrebt wird von der Gemeinde ein Kostendeckungsgrad von 30 Prozent. Da die Betreuung bis 16 Uhr dadurch jedoch 45 Euro teurer würde, deckelt die Gemeinde die Gebührenerhöhung in diesem Punkt zunächst auf 25 Euro. Das Mittagessen, das gesondert gebucht werden muss, kostet ab kommendem Schuljahr 34 Euro an zwei Tagen und 84 Euro an fünf Tagen. Die Ferienbetreuung bis 14 Uhr kostet künftig 50 Euro pro Woche.

Auch zu diesen Gebührenerhöhungen seien von den Elternbeiräten keine Einwände gekommen, informierte Engelmann. Der Gemeinderat befürwortete das Vorgehen einstimmig.

Kitas in Ötigheim sind nahezu ausgelastet

Weiteres Ungemach in Sachen Kinderbetreuung lässt ein Blick auf die Kindergarten-Bedarfsplanung 2023/24 erahnen: Nach den Sommerferien sind die Kitas mit den bis zu 260 Plätzen nahezu ausgelastet. So wird von der Gemeinde bereits die Einrichtung einer vierten Ü3-Gruppe im Obergeschoss der Kita am Brüchelwald geprüft. Auch ein Waldkindergarten für bis zu 20 Kinder könnte Entlastung bringen.

Was durch die weitere bauliche Entwicklung mit dem Mehrfamilienhaus Goetheareal, dem Hirschareal und dem Quartier Mühlstraße 81 noch auf die Gemeinde zukommt, sei dabei noch gar nicht absehbar.