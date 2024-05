Lärmaktionsplan in Ötigheim ohne Aktion und Tempolimit ohne Chance

Kommunen dürfen nicht eigenmächtig Tempolimits und Lärmschutzmaßnahmen festlegen. Doch was bringt ein Lärmaktionsplan, wenn keine konkreten Schritte zur Entlastung der Anwohner folgen, also ein „Lärmaktionsplan ohne Aktion“? Abgesehen vom immensen Aufwand, den Kommunen mit Lärmmessungen, Kartierungen, Verkehrszählungen und Befragungen haben, nicht wirklich viel – vielleicht gar nichts.

Sind Lärmaktionspläne, die gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie regelmäßig erstellt und überprüft werden müssen, Bürokratiemonster ohne Effekt? Diese Frage wurde in der Sitzung des Ötigheimer Gemeinderats am Dienstag aufgeworfen. Bürgermeister Frank Kiefer (CDU) sprach von einem „typischen Negativbeispiel für Bürokratie“.

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Lärmaktionsplans zu, da die Gemeinde zu einer solchen Planung gesetzlich verpflichtet ist. Das Ministerium für Verkehr informierte alle von der EU-Umgebungsrichtlinie betroffenen Gemeinden darüber, dass sie bis zum 18. Juli 2024 einen Lärmaktionsplan aufstellen müssen. Der Entwurf wird nun öffentlich ausgelegt und den Trägern öffentlicher Belange zur Anhörung vorgelegt. Das weitere Verfahren ähnelt einem Bebauungsplanverfahren.

Kaum Aussichten auf Tempo 30 im Ort

Die Ausführungen von Peter Koehler, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Koehler und Leutwein, zur Einführung von Tempo 30 im gesamten Ort brachten gleich die nächste Enttäuschung. Die Aussichten, eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung durchzusetzen, sind gering. Das mit der Untersuchung beauftragte Büro konnte keine Nachweise zur Umsetzbarkeit von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen erbringen.

Koehler berichtete, dass eine geringere Höchstgeschwindigkeit als die Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern unter bestimmten Bedingungen möglich sei. Nämlich wenn festgestellt wird, dass die Lärmbelastung an Wohngebäuden tagsüber über 65 Dezibel und/oder nachts über 55 Dezibel liegt und mehr als 50 Bewohner betroffen sind. Dies sei insbesondere für Kreisstraßen nachzuweisen. In der Ötigheimer Ortsdurchfahrt seien jedoch nur punktuelle Überschreitungen festgestellt worden, es gebe damit nur wenige Betroffene.

Die Straßenverkehrsbehörde kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine flächendeckende Tempo-30-Begrenzung aus Lärmschutzgründen nicht möglich sein wird. Und aus Gründen der Luftreinhaltung? „Dafür müsste es sehr viel mehr Verkehr geben“, sagte der Verkehrsplaner. Möglicherweise könnten noch Gründe der Verkehrssicherheit herangezogen werden, doch hier stellt sich die Frage nach den Unfallschwerpunkten. „Und die gibt es nicht.“

Betroffene können Förderanträge stellen

Bleiben noch städtebauliche Gründe, die jedoch nur für die Bahnhofstraße relevant wären, sobald sie nicht mehr als Kreisstraße klassifiziert ist. Christian Dittmar (FWG) fand die Ergebnisse „sehr ernüchternd“, während Ralph Ganz (CDU) die Situation gelassen sah. „In vielen Bereichen der Rastatter Straße kann man gar nicht mit 50 Stundenkilometern fahren.“ Entscheidend sei es, den Rasern das Handwerk zu legen, indem an neuralgischen Punkten Blitzgeräte aufgestellt werden.

Bürgermeister Kiefer betonte, dass es jetzt wichtig sei, die Bürger, bei denen Überschreitungen festgestellt wurden, darüber zu informieren, dass sie Förderanträge für den Einbau von Schallschutzfenstern stellen können. Peter Koehler hatte dem Gemeinderat am 4. April die Ergebnisse der Verkehrszählung mit Befragung sowie das daraus resultierende Verkehrskonzept für die Gemeinde vorgestellt.

In seiner Verkehrsanalyse kam er zu dem Ergebnis, dass es an einigen Stellen im Ort sehr viel Durchgangsverkehr gibt, der auf die klassifizierten Straßen verlagert werden müsse. Bei den Verkehrszählungen stellte das Büro die höchsten Verkehrsbelastungen innerorts auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße fest. Mit einem Verkehrsaufkommen von bis zu 5.500 Fahrzeugen täglich lag die Straße im Bereich der Gesundheitsbelastung.

Das zweite Sorgenkind war die Schwarzwaldstraße, die einen erheblichen Durchgangsverkehr zur B36 aufwies und in etwa so stark belastet war wie die Rastatter Straße. Seit April 2023 wurden laut Verwaltung verschiedene Maßnahmen umgesetzt, darunter die Installation der „Frankfurter Hüte“ entlang des Gehwegs in der Schwarzwaldstraße, die Entfernung mobiler Poller, die Umgestaltung der Einmündungsbereiche der Schwarzwaldstraße und der Radschutzstreifen entlang der alten B36 nach Bietigheim als interkommunales Projekt mit Tempo 50.