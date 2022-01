Ausbildung zur Doula

„Lios Tod darf nicht sinnlos sein“: Nach einer stillen Geburt will Ötigheimerin anderen Eltern helfen

An ihrem 27. Geburtstag erfuhr die in Ötigheim aufgewachsene Larissa Geiges, dass das Kind in ihrem Bauch tot ist. Nun will sie andere werdende Eltern unterstützen und macht eine Ausbildung zur Doula.