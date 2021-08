Marc Marshalls begeistert mit Freunden auf der Freilichtbühne Ötigheim

Zum Auftakt des Gastspielreigens in Ötigheim war Marc Marshall am Freitagabend mit etlichen Mitstreitern auf der Freilichtbühne zu Gast. Das mehr als dreistündige Konzert mit dem Titel „Marc Marshalls Welt der Musik & Friends“ begeisterte 850 Zuschauer.

Große Euphorie bei den in der Corona-Krise darbenden Künstlern, fantastische Stimmung bei den nach Kultur lechzenden Zuschauern. Der modifizierte Gastspielreigen auf Deutschlands größter Freilichtbühne hat mit einem rauschenden Fest der Musik begonnen.

Am Alternativprogramm hatten die Volksschauspiele Ötigheim (VSÖ) in den vergangenen Wochen mit Hochdruck gearbeitet.

Die dreieinhalb Stunden mit Marc Marshall sind vollgepackt mit musikalischen Höhepunkten, reich an Emotionen und gespickt mit Überraschungen. Das Konzert ist ausverkauft und vergeht fast wie im Flug. Vor 850 Zuhörern feiert der Sänger die Musik und das Leben. Zur Seite stehen ihm Stars aus der Musikwelt, prominente Freunde aus Baden-Baden und seine Geschwister.

Der Geiger Yasushi Ideue und der Gitarrist Markus Gahlen sind dabei. Der Mundharmonika-Virtuose Konstantin Reinfeld und die aus Bayern angereiste Opernsängerin Okka von der Damerau geben ebenfalls Kostproben ihres Könnens. An der Programmgestaltung beteiligt sind neben den beiden Schauspielern Alexandra Kamp und Ralf Bauer auch Marcs Bruder Pascal und seine Schwester Stella.

Marc Marshall holt zum zum künstlerischen Befreiungsschlag aus. Zum ersten Mal präsentiert er im Verein mit seinen Mitstreitern „Marc Marshalls Welt der Musik & Friends“ live vor Publikum.

Ohne Corona, ohne die 150 Online-Konzerte des Entertainers und seine mehr als 50 Auftritte vor Pflegeheimen hätte es dieses Konzertprogramm nie gegeben. „Liebe, Frieden und Respekt“ lautet die von Marc Marshall ausgegebene Losung.

Im Gepäck hat er 30 von 300 Songs aller Stilrichtungen. Mit diesen Liedern haben er und seine Freunde in der Krisenzeit die Menschen glücklich gemacht, wie er sagt.

Von Oper über Schlager und Chanson bis zu Jazz, Swing, Folk, Rock und Pop ist ziemlich alles dabei. Kongenial begleitet von seinem Pianisten und Arrangeur René Krömer, legt Marshall schon mit dem gefühlvollen Opener „Glaub’ an mich“ die Marschrichtung für den Abend fest.

Schlag auf Schlag serviert er eine Perle nach der anderen. Mit viel Abstand zu den Nachbarn, aber ohne Maske lauschen die Zuhörer den aus voller Brust geschmetterten Hits. Der mit einer warmen und voluminösen Baritonstimme gesegnete Sänger verleiht dabei jedem Ohrwurm eine ganz besondere Note.

Ob Weihnachtslied oder Bob-Dylan-Song, Badewannen-Tango oder nachdenklich stimmendes „In the Ghetto“. Vieles hat man so noch nie gehört. Auch die eigenen Songs oder die beeindruckenden Duette verfehlen ihre Wirkung beim Publikum nicht. Die Fans bedanken sich immer wieder mit Zwischenapplaus. Am Ende gibt’s Ovationen.

Dieses Gastspielprogramm erwartet nun die Zuschauer

Auf das erneut verschobene Abschiedskonzert von Marshall & Alexander müssen die Fans indessen noch warten. Wie die Auftritte von Glasperlenspiel, Beatrice Egli, Peter Kraus und The Bootleg Beatles soll es 2022 nachgeholt werden. Die Konzerte von Annett Louisan und Gregor Meyle finden wie geplant am 13. und 18. August statt. Ticketinhaber erhalten jedoch neue Plätze und müssen ihre Karten umtauschen.

Schlager-Ikone Vicky Leandros ist am 14. August zu Gast. Am 15. August lässt die Tribute-Show „Swede Sensation“ das Popquartett ABBA wiederaufleben. Night Fever rocken am 19. August mit ihrer Bee-Gees-Tribute-Show die Bühne. Dann kommen am 20. August die Rock’n’Roller von The Baseballs.

Der belgische Singer-Songwriter Milow ist am 21. August an der Reihe und am 27. August erweist die Tribute Show „Break free“ der britischen Rockband Queen ihre Reverenz. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt‘s unter Telefon (07222) 968790 und auf www.volksschauspiele.de.