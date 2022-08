Marshall & Alexander singen letztmals in ihrem „Wohnzimmer“ in Ötigheim

Das Wohnzimmer hat bald ausgedient. Zumindest das gemeinsame von Marc Marshall und Jay Alexander in Ötigheim. Als Duo Marshall & Alexander haben die beiden Sänger der Bühne der Volksschauspiele in der Vergangenheit liebevoll das Prädikat „Wohnzimmer“ gegeben, weil sie bei Konzerten dort stets besonders großen Zuspruch erfuhren und sich sehr wohl fühlten.

Mit drei Konzerten an drei aufeinanderfolgenden Tagen starten der gebürtige Baden-Badener und der gebürtige Pforzheimer nun an dieser Stätte im „Tell-Dorf“ ihre Abschiedstournee.

Nach 20 Konzerten unter dem Motto „Wir sagen danke und adieu“ sowie 25 Jahre nach dem Beginn der Zusammenarbeit werden sie nur noch getrennte Wege gehen – zum Leidwesen vieler Fans. Ab dem 29. Januar wird das der Fall sein.

Das Vorhaben ist ambitioniert. 10.000 Tickets stehen für drei „M&A“-Abende am 23., 24. und 25. August auf Deutschlands größter Freilichtbühne zur Verfügung. Rund 7.600 Karten sind für die drei Konzerte verkauft.

Tickets für eine der letzten Ötigheim-Shows von „M&A“ wird es daher noch an der Abendkasse geben. Die Auftritte waren in der Vergangenheit fast immer ein Fixpunkt im jährlichen Terminkalender von Marshall & Alexander – und für viele Anhänger ein Muss.

Treue Fans haben es vielleicht noch auf dem Schirm: Im Jahr 2001 standen der Tenor und der Bariton erstmals in Ötigheim auf der Bühne. Das bestätigt Björn Appel vom Büro des Duos in Baden-Baden. Damals war ihre Karriere noch in den Anfangsjahren.

Fast jährlich zu Gast in Ötigheim

Seither gastierten „M&A“ nahezu jährlich in Ötigheim, so oft wie keine andere Künstlerin oder Künstler.

Weil irgendwann die Kartennachfrage selbst zwei Konzerte überstieg, wurde ein dritter Abend ins Programm genommen – wie zum 20-jährigen Bestehen eines der erfolgreichsten Musikprojekte aus Baden im Jahr 2017.

Ötigheim-Pause war für das Duo hingegen im Jahr 2009 sowie 2020 und 2021. In den vergangenen beiden Jahren machte jeweils die Corona-Pandemie einen Strich durch die Konzert-Rechnung.

Die bislang letzten „M&A“-Konzerte in Ötigheim liegen deshalb drei Jahre zurück. Im Sommer 2019 hatte das Duo am Ausgang schon für die nächsten Termine am 25., 26. und 27. August 2020 geworben. Daraus wurde nichts. Daher kommt die Abschiedstour mit zweijähriger Verspätung.

Abschied mit Verspätung

Schon im November 2019 hatte das Duo sein Ende für das darauffolgende Jahr angekündigt. Beide Sänger, so hieß es, wollten sich auf Solo-Projekte konzentrieren. Das hatten Marc Marshall und Jay Alexander zu dieser Zeit bereits getan. Deshalb waren schon davor Gerüchte über eine Trennung im Umlauf.

Ein öffentlicher Rosenkrieg wurde jedoch bis heute trotz unterschiedlicher Auffassungen vermieden. „Wir wollen das mit Würde zu Ende führen“, sagt Marc Marshall. Die Konzerte in Ötigheim seien „ein Dankeschön an unser Publikum“.

Auf dem Programm stehen weniger musikalische Überraschungen wie in früheren Jahren, sondern vielmehr „Stücke, die uns über 20 Jahre getragen haben“. Begleitet werden „M&A“ von einer zehnköpfigen Band.

So fing die Karriere an Mai 1997: Die beiden klassisch ausgebildeten Sänger und Absolventen der Musikhochschule Karlsruhe sind zu Demo-Aufnahmen in Berlin, aber jeder für sich. Das Lied „If You Could See Me Now“ ist für die Tenor-Stimme von Jay zu tief. Darauf singt Marc das Stück ein. Der Mann am Mischpult legt beide Stimmen übereinander – Musikproduzent Thomas Stein ist begeistert. Er plädiert für ein Duett. Im Zug fahren die Sänger weiter nach Dresden und sprechen über eine Zukunft als Duo. 8. August 1997: Der Komponist und Produzent Harold Faltermeyer hört „M&A“ in Kitzbühel bei der Hochzeit von Thomas Stein singen. Er will eine CD mit den beiden produzieren. Oktober 1998: Das erste Album erscheint. Es wird kein kommerzieller Erfolg. 18. März 1999: Das erste große Konzert von Marshall & Alexander in der Region – in Rastatt. Noch ist der große Durchbruch nicht geschafft. 2003: Das Jahr der Wende für „M&A“. In Bremen startet das Duo eine Unplugged-Tour mit 23 Konzerten. September 2004: Mit dem fünften Album („Lovers Forever“) haben sich Marshall & Alexander im hart umkämpften Musikgeschäft etabliert. kam

Die Harmonie der Stimmen ist zu einem Markenzeichen geworden. „Bis heute sind Marc und ich ein einzigartiges musikalisches Duo, das seinen Gesang über die Grenzen Deutschlands hinaustragen durfte“, resümierte Jay Alexander bei der Trennungsankündigung.

Sänger ließen sich nie in Schublade pressen

Die beiden Sänger ließen sich nie in eine Schublade pressen, wandelten zwischen Klassik und Pop. Höhepunkte der Karriere mit Auftritten in großen Hallen, TV-Shows und unzähligen Kirchen: Mit ihren Alben „Götterfunken“ und „Paradisum“ eroberten sie die Spitze der Klassik-Charts.

Es gab immer Menschen, die an uns geglaubt haben. Marc Marshall, Sänger

„Es gab immer Menschen, die an uns geglaubt haben“, sagte Marc Marshall einmal in einem Interview mit dieser Redaktion. Das Durchhaltevermögen hat sich gelohnt.

Duo veröffentlichte 28 CDs

Die Homepage der beiden Künstler listet bis heute immerhin 28 gemeinsam veröffentlichte CDs auf. Das kann sich – neben den Erfolgen bei Konzerten – mehr als sehen lassen.