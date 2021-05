Mehrere Tatverdächtige nach Diebstahlreihe in Ötigheim festgenommen

Seit März wurden aus einer Spedition in Ötigheim palettenweise Elektroartikel mit einem Gesamtwert im sechsstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei konnte vergangene Woche drei Tatverdächtige festnehmen.

Aus einer Spedition in Ötigheim wurden seit März immer wieder palettenweise hochwertige Elektroartikel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, führten die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Bietigheim nun zur Festnahme mehrerer Tatverdächtiger. Durch die Ermittlungen und vereinzelte Testkäufe der geschädigten Firma in Online-Shops und auf Aktionsseiten kamen mehrere verdächtige Personen ins Visier der Ermittler.

So hatte beispielsweise ein 24-Jähriger Lagermitarbeiter das spätere Diebesgut auf den Lastwagen einer externen Spedition geladen, ohne dies in den Ladepapieren zu vermerken. Bis zur vergangenen Woche war es so nach Angaben der Polizei zu über einem Dutzend Diebstählen mit einem Wert von rund 300.000 Euro gekommen.

Auf frischer Tat ertappt

Da in der Nacht zum 18. Mai eine weitere Lieferung des bis dahin offenbar sehr begehrten Diebesgutes erwartet wurde, wurde ein Polizei-Einsatz gestartet, um die Tatverdächtigen zu überführen. Unterstützt durch kriminalpolizeiliche Maßnahmen und nach der Beobachtung eines Lastwagens durch Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums Offenburg konnte in Rheinstetten beobachtet werden, wie nicht dokumentierte Ladung aus dem Lkw in ein Auto umgeladen wurde.

Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim stoppten das Auto, als dieser auf dem Weg auf die A5 war. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige Fahrer des Lkws konnte kurze Zeit später ebenfalls gestoppt und festgenommen werden. Auch den 24-jährige Lagerarbeiter nahm die Polizei fest.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in insgesamt acht Häusern konnte umfangreiches Diebesgut im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.