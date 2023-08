Zugausfall in Ötigheim

Wenn die Bahn nicht kommt: Fahrgäste müssen informiert werden

Rund 30 Menschen warten in der Nacht zu Sonntag in Ötigheim auf die Stadtbahn. Doch rund zwei Stunden lang sind weder Stadtbahn noch Ersatzbus in Sicht. Konkretere Hinweise wären hilfreich gewesen.