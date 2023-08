Mobilitätsdienstleister Wackenhut siedelt sich in Ötigheim an

Die Firma Wackenhut stellt in Ötigheim eigenen Angaben zufolge „die Weichen für die nächste Generation klimaneutraler Mobilität der Zukunft“. Das mittelständische Familienunternehmen hat bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Baden-Baden den Neubau eines energieautarken Mobilitätszentrums mit vorerst 150, später bis zu 300 Arbeitsplätzen angekündigt.

Mehr als 40 Millionen Euro will das Unternehmen in das „größte Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum der Firmengeschichte“ und in moderne Pkw-Service- und Mobilitätslösungen am neuen Standort investieren. Der Gebäudekomplex soll ab Frühjahr 2024 im Industriegebiet an der B3 südöstlich von Ötigheim entstehen. Die Gemeinde erweitert dafür das bestehende Industriegebiet um einen vierten Bauabschnitt auf der anderen Seite der K 3718.

Alle Beteiligten sprechen von einem „glücklichen Tag“

Über die Hintergründe und Details informierten die Geschäftsführer Ernst-Jürgen Wackenhut und Volker Gohl, Bürgermeister Frank Kiefer (CDU), Bauamtsleiter Patric Kohm (Projektbetreuer seitens der Gemeinde) und der beauftragte Architekt Peter W. Kruse aus Baden-Baden.

Alle Beteiligten sprachen von einem „glücklichen Tag“ und einem „großen Moment“, auf den man lange hingearbeitet habe. Die ersten Gespräche zwischen der Gemeinde und dem Unternehmen fanden im März 2020 statt. An die Öffentlichkeit drang bislang nichts.

Visitenkarte des Unternehmens Umsatz: Die Wackenhut GmbH & Co. KG versteht sich nach Aussage der Geschäftsleitung als „breit aufgestellter, innovativer Mobilitätsdienstleister mit vielen Geschäftsfeldern“. Den Jahresumsatz beziffert Ernst-Jürgen Wackenhut mit „280 bis 300 Millionen Euro“. Profil: Das 1948 gegründete familiengeführte Unternehmen setze Impulse für innovative Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität – vom Pkw über den Transporter bis hin zum Lkw der Marken Mercedes-Benz, smart und Skoda. Etwa 91.000 Fahrzeugdurchläufe gebe es jährlich in den Werkstätten und mehr als 50.000 Kunden würden aktiv betreut. „Auch sehen wir uns in der Verantwortung, im Umfeld unserer Standorte das gesellschaftliche Wohl zu fördern“, so Wackenhut. Standorte: In der Region ist das Unternehmen an zwei Standorten in Baden-Baden, einem Zweigbetrieb in Gaggenau, einer Niederlassung in Rastatt und auch im Rastatter Mercedes Kundencenter präsent

„In der Region ein geeignetes Grundstück zu finden, war eine Riesenherausforderung“, sagte Wackenhut beim Pressegespräch in der Niederlassung in Baden-Baden, dem Hauptbetrieb im Badischen. Und er betonte: „Der geplante Neubau ist ein klares Bekenntnis zur Region und ein deutliches Signal für die Zukunft unseres Unternehmens und der Marke Mercedes-Benz.“

Froh und stolz über die geplante Ansiedlung zeigte sich Kiefer. „Dass ein so wachstumsstarkes und innovatives Unternehmen nach Ötigheim kommt, spricht für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.“ Nachdem die Standortentscheidung getroffen war, seien in den vergangenen Monaten die behördlichen Genehmigungsverfahren erfolgt: Der Flächennutzungsplan wurde geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt.

Die Verkehrsanbindung über die B3 und die A5 Rastatt Nord ist perfekt. Volker Gohl

Geschäftsführer

Die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene sei von Anfang an von gegenseitiger Wertschätzung geprägt und außerordentlich offen, ehrlich und konstruktiv, unterstrichen Wackenhut, Gohl und Architekt Kruse. In Ötigheim fühle man sich als Unternehmer willkommen. So etwas sei selten.

„Das Miteinander im Planungsprozess war herausragend“, prophezeite Wackenhut „eine ganz lange Partnerschaft“. Gohl ergänzte: „Die Verkehrsanbindung über die B3 und die A5 Rastatt Nord ist perfekt. Aber auch kurze Wege zu bereits ansässigen Speditionen sprechen für den Standort.“

Das von Wackenhut gekaufte, rund 40.000 Quadratmeter große Areal werde für Truck, Bus und Transporter der Marke Mercedes-Benz zum Dreh- und Angelpunkt, betonte Gohl. Zusätzlich sei eine Pkw-Werkstatt geplant. Um Dienstleistungen mit einem Werkstattfenster von 6 bis 23 Uhr inklusive 24 Stunden/7 Tage-Pannenservice abzudecken, brauche es Personal und Fläche.

Das Unternehmen sei am Standort Baden-Baden im Pkw- und Lkw-Service schon längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. „Daher ist Ötigheim für uns ein strategischer Meilenstein und eine wichtige Expansionsmöglichkeit innerhalb unseres Vertriebsgebietes.“

Wackenhut bietet Ausbildungen in acht Berufsfeldern an

Bei einer aktuellen Ausbildungsquote von 23 Prozent (740 Mitarbeitende und 170 Azubis an elf Standorten in Baden-Württemberg und Bayern) biete Wackenhut Lehrstellen in acht Berufsfeldern an. Das Spektrum reiche vom Kfz-Mechatroniker über den Werbetechniker bis hin zum Web-Designer. Auch anderen Bewerbern würden weitreichende Perspektiven auf einen sicheren Arbeitsplatz geboten.

Der moderne Neubau wird nach den Worten von Bürgermeister Kiefer „das erste komplett energieautarke Industriegebäude in Ötigheim“ sein. Laut Architekt Kruse wird es den höchsten Nachhaltigkeitsstandards für Energieeffizienz entsprechen und technisch auf dem neuesten Stand sein. Geplant sei „ein zukunftsweisendes Ensemble aus drei Gebäudekomplexen“.

Das Herzstück bilde mit einer Größe von 4.000 Quadratmetern das Nutzfahrzeug-Bauwerk. Neun verschiedene Werkstatt-Zonen würden dort bereits auf Elektro- und Wasserstoffantrieb ausgerichtet.

Im gegenüberliegenden Gebäude befindet sich laut Kruse der Pkw-Bereich. Und im dritten seien Verwaltung, Sozialräume und Technik untergebracht. Die überbaute Nutzfläche von rund 16.000 Quadratmetern verteilt sich seinen Angaben zufolge teilweise auf drei Geschosse.

Zufahrt ist an der Kreisstraße 3718 geplant

„Der Standort kann sich mittels Begrünung der riesigen Dachflächen und kombinierten Photovoltaik-Anlagen mit eigenem Strom und eigener Wärme versorgen“, berichtete der Architekt. „Auch die Luftwärmepumpen für Heizung oder Klimaanlage werden über die Photovoltaik-Anlagen gespeist.“

Berücksichtigt seien für die Grünflächen auf dem Werksgelände und auf den Dächern CO₂-bindende Pflanzenarten, die zum Landschaftsbild passen. Erschlossen wird das Gelände nach Aussage von Bürgermeister Kiefer über eine Zufahrt an der bestehenden Kreisstraße K 3718, mit eigener Abbiegespur gegenüber der Zufahrt Hauraton.