Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Montag in Ötigheim auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Montagabend, gegen 21 Uhr, nach einem Zusammenstoß auf der Industriestraße in Ötigheim mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Mit entgegenkommenden Pkw kollidiert

Die 30-Jährige ist aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Eine 49-Jährige ist ihr mit ihrem Pkw entgegengekommen und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.