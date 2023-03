Ötigheimer App vermittelt schnelle Nachbarschaftshilfen

Es gab eine Situation im Leben von Rosi Wöntz, da hätte sie sich von Herzen gewünscht, es hätte etwas wie Hilver gegeben. Ihr Mann Peter war ein paar Wochen zuvor gestorben, im Randstein vor ihrem Haus in Ötigheim wuchs das Gras und auch ums Haus herum sah es ziemlich verwildert aus.

Hilver-App kann für Menschen mit körperlicher Einschränkung eine Hilfe sein

Die 75-Jährige ist gesundheitlich stark eingeschränkt – und fand niemanden, der ihr auf die Schnelle helfen konnte. „Jetzt aber gibt es da jemanden, beziehungsweise viele. Und das ist ein echter Glücksfall“, sagt die Rentnerin.

Es ging eine ganze Weile, bis ich schließlich jemanden fand, der mich unterstützt hat. Rosi Wöntz, Nutzerin der Hilver-App

Schlaflose Nächte habe sie damals gehabt, alle Bekannten und Freunde, die sie um Unterstützung bat, winkten ab: Zu viel zu tun, selbst nicht fit. „Es ging eine ganze Weile, bis ich schließlich jemanden fand, der mich unterstützt hat.“

Jüngst war wieder etwas kaputt im Hause Wöntz: Im Eingangsbereich wackelte eine Marmorplatte. Rosi Wöntz ist nicht gut zu Fuß, der Schaden musste schnell behoben werden – „innerhalb von zwei Tagen kam ein freundlicher Herr und hat die Platte angeklebt“, freut sich Wöntz. Gefunden hat sie den Helfer über eine kostenlose App namens Hilver. Die Idee dazu entstand ebenfalls im Telldorf.

App des Öthigheimers Thomas Walter in sieben Kommunen am Start

Der Gründer von Hilver heißt Thomas Walter. Er hat in Ötigheim eine Firma für Alarm- und Sicherheitstechnik und stellte sich vor dreieinhalb Jahren im Rathaus vor. Bürgermeister Frank Kiefer bat ihn im Rahmen des Gesprächs, sich doch einmal Gedanken über eine Nachbarschaftshilfe-Vermittlung zu machen: Die Idee zur App war geboren.

Mehrere Gemeinden schlossen sich an: Hilver ist seit Oktober in sieben Kommunen (Bietigheim, Ötigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Steinmauern, Muggensturm und Kuppenheim) am Start, ab April kommt noch Bischweier hinzu. Andere, auch weiter weg, haben laut Walter ebenfalls bereits ihr Interesse bekundet.

Es hat sich gezeigt, dass die Aufträge fast immer binnen weniger Minuten vermittelt sind. Thomas Walter, Gründer der Hilver-App

„Wir wollen im Prinzip Hilfesuchende und Helfer zusammenbringen“, sagt Walter. Und das funktioniert so: Wer Hilfe in Anspruch nehmen will, etwa, weil er schnell Hilfe braucht, beim Abtransport des Baumschnitts im Garten, der lädt sich die Hilver-App auf sein Handy und wählt im einfach gehaltenen Bedienfeld aus, in welche Kategorie sein Hilfegesuch fällt.

Ötigheimer Hilver-App bietet Hilfe in sechs verschiedenen Kategorien

Insgesamt sechs solcher Kategorien gibt es: Geselligkeit (zum Beispiel die Begleitung zum Spaziergang oder Kaffeetrinken), kleine Gartenarbeiten (beispielsweise das Gras schneiden), Fahrten (zum Arzt), Einkaufen, Winterdienst oder kleinere Reparaturen am Haus. Nach der Auswahl wird konkretisiert, um was für eine Aufgabe es sich genau handelt.

Und dann heißt es: abwarten – allerdings meist nicht lange. „Es hat sich gezeigt, dass die Aufträge fast immer binnen weniger Minuten vermittelt sind“, sagt Thomas Walter. Natürlich könne es aber auch mal etwas länger dauern.

Wer sich als Helfer registrieren will, lädt die „Hilver für Helfer“-App (Android oder iOS) herunter. Sobald ein Hilfegesuch eingeht, das in seiner Gemeinde ist, das in eine der zuvor angegebenen Kategorien fällt (nicht jeder muss alles anbieten), erhält der potenzielle Helfer eine Meldung und kann entscheiden, ob er es annimmt. „Niemand verpflichtet sich zu irgendetwas, es wird immer neu entschieden“, betont der Entwickler.

Und selbst wenn der Helfer ein angenommenes Hilfsangebot dann doch nicht ausführen kann, weil er etwa krank geworden ist, so kann er es wieder stornieren und es wird über die App erneut versendet.

Auch wer kein Handy hat, kann über das Bürgerbüro Aufträge erteilen

Alle Helfer, die bei Hilver registriert sind, werden zuvor auf dem Rathaus ihrer Heimatgemeinde autorisiert. Im Vorfeld wird für sie ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt. Überhaupt seien die Rathäuser eine wichtige Schnittstelle. Nicht jeder Senior kennt sich mit dem Smartphone aus.

„Wer eine Hilfeleistung in Anspruch nehmen will und kein Handy hat, kann sich auch beim Bürgerbüro seiner Gemeinde melden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort können das Gesuch im Auftrag einpflegen“, erläutert Thomas Walter, der auch betont: „Alle Hilfeleistungen, die über Hilver angeboten werden, sind versichert.“

Ich bin so froh über diese schnelle, unkomplizierte Hilfe. Rosi Wöntz, Nutzerin der Hilver-App

An Helfern mangelt es in den Gemeinden, in denen Hilver bereits am Start ist, nicht: 250 Registrierungen gab es seit Oktober bereits, 180 davon als Helfer. Macht also 70 Hilfesuchende in sieben Kommunen. „Das dürften gerne noch mehr werden“, sagt der Ötigheimer IT-Experte.

Er vermutet, dass viele, die eigentlich ab und an Hilfe bräuchten, sich vor der technischen Komponente fürchten. „Aber dafür gibt es ja wie gesagt auch die Ansprechpartner in den Rathäusern.“

In den beteiligten Gemeinden fanden bereits 80 Hilfeleistungen statt

Generell wertet Thomas Walter Hilver bisher aber als Erfolg. Insgesamt hätten in allen Gemeinden bereits 80 Hilfeleistungen stattgefunden: Von Fahrten zum Hausarzt oder zur Physiotherapie über das Fegen der Gehwege bis hin zu kleinen technischen Hilfeleistungen im Haus.

Selbstverständlich sei es auch möglich, dass sich weiter entfernt lebende Angehörige die App beispielsweise im Auftrag ihrer Eltern herunterladen und für diese nach Helfern suchen.

Für Rosi Wöntz ist Hilver auf jeden Fall „eine Riesen-Erleichterung. „Das ist wirklich eine ganz tolle Sache“, sagt sie. Ihre Helfer versorgt Wöntz übrigens immer mit selbst gebackenem Kuchen, frischen gebrannten Mandeln oder anderen Leckereien aus ihrer Küche. „Ich bin so froh über diese schnelle, unkomplizierte Hilfe. Und ich kann nur jeden ermutigen, sie auch in Anspruch zu nehmen.“