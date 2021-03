Ötigheimerin qualifiziert sich bei „The Biggest Loser“ für Teil zwei des Halbfinales

Die Ötigheimerin Jessica Zellagui darf sich weiter Hoffnung auf den Gesamtsieg bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ in Sat.1 machen. Zuletzt verzeichnete sie eine Gewichtsabnahme von 7,7 Kilogramm und brachte nun ein Gewicht von 87,9 Kilogramm auf die Waage. „Ich hoffe, dass ich unter die 90 Kilo komme“, hatte Jessica vor dem Gang auf die Waage noch gebangt – ehe sie wenig später die Gewissheit erhielt, mit ihrem Ergebnis für die zweite Woche des Halbfinales qualifiziert zu sein.

Einen Monat nach dem Auszug aus dem „The Biggest Loser Camp“ auf der griechischen Insel Naxos sahen sich die Teilnehmer im ersten Teil des Halbfinales in Tirol wieder. Zuvor hatten sie sich einige Tage in häuslicher Umgebung aufhalten dürfen.

Zellagui erhielt dabei viele Komplimente aus ihrer Familie: „Wir sind stolz auf sie. Sie hat lange nicht mehr so gestrahlt“, meinte ihre Mutter und ihr Vater zeigte sich schier überwältigt: „Es war unglaublich, sie so zu sehen.“ Zellaguis beste Freundin beschrieb das Aussehen der Ötigheimer Teilnehmerin mit dem Wort „bombastisch“.

Ich muss mich nicht mehr verstecken und fühle mich wohl. Jessica Zellagui/ Show-Teilnehmerin

Umstyling kommt bei den Kandidaten gut an

Um den Kandidaten dabei zu helfen, erkennen zu können, wie sehr sie sich in den letzten Monaten verändert haben, wurde bei ihnen auch ein Umstyling vorgenommen. Zellaguis Kommentar dazu: „Ich muss mich nicht mehr verstecken und fühle mich wohl.“ Teamchefin Christine Theiss befand derweil, dass sämtliche Teilnehmer, die noch mit von der Partie sind, sich als Gewinner fühlen dürfen, weil „sie so gutaussehend, fit und glücklich hier stehen.“

Im zweiten Teil des Halbfinales hat sich Jessica noch mit vier Kontrahenten auseinanderzusetzen. Um den Einzug in das Finale geht es in der Show am Sonntag, 28. März, 17.35 Uhr, ehe dann am Montag, 29. März, 20.15 Uhr, die Entscheidung auf dem Programm steht.