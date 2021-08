PFC im Kreis Rastatt: 2025 könnten die Schadstoffe auch Ötigheim erreichen

Vor dem Hintergrund der PFC-Problematik im Landkreis Rastatt startet die Gemeinde Ötigheim am Montag eine Fragebogenaktion zur Erfassung des Brunnen-Bestands im Ort. Nach aktueller Prognose erreicht die Schadstofffahne Ende 2025 den westlichen Teil des Orts.

Fragebogenaktion startet am Montag

Seit Jahren hält das Thema die Region in Atem. Durch Papierschlämme sind viele Flächen im Kreis Rastatt mit gesundheitsschädlichen per- und polyfluorisierten Chemikalien (PFC) belastet.

Auch die Gemeinde Ötigheim ist bald betroffen. Denn auf die Gemeinde strömt von Kuppenheim aus eine sogenannte PFC-Fahne zu. Diese bezeichnet den Teil der Grundwasserverunreinigung, in dem die Schadstoffe vorliegen. Sie erreicht den westlichen Teil des Siedlungsgebietes wahrscheinlich Ende 2025.

Um „erheblichen Schaden“ von ihren Bürgern abzuwenden, sieht sich die Verwaltung jetzt zum Handeln gezwungen. Die Gemeinde startet eine Aufklärungsaktion. Zudem will sie den aktuellen Bestand an all jenen Brunnen erfassen, die zur Bewässerung des Gartens oder für Wasser im Haus genutzt werden.