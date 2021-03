Schnelltestzentrum in Ötigheim öffnet

In Rastatt gibt es eines und auch in den Umlandgemeinden schießen sie bei gleichzeitig steigenden Coronazahlen wie die Pilze aus dem Boden. Gemeint sind die Schnelltestzentren, die für mehr Sicherheit in unsicheren Zeiten sorgen sollen.

Auch in Ötigheim wird an diesem Dienstag im Zuge einer Kooperation der Gemeinde Ötigheim mit dem Seniorenzentrum Curatio ein Corona-Testzentrum eröffnet. Und zwar mitten im früheren Penny-Markt.

Das seit Februar 2020 leerstehende Gebäude im Gewerbegebiet hätte eigentlich als Probenquartier für die kulturellen Vereine dienen sollen. Daraus wurde vorerst zwar nichts. „Aber die eigens dafür neu geschaffene Infrastruktur mit Be- und Entlüftungsanlage kommt uns jetzt zugute und sorgt für optimale Voraussetzungen“, sagte Bürgermeister Frank Kiefer am Montag bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Eröffnung.

Einmal pro Woche kann sich jeder kostenlos testen lassen

Im Curatio-Testzentrum wird von jetzt an immer dienstags von 9 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 12 bis 16.30 Uhr der Kampf gegen die Pandemie und die weitere Ausbreitung des Virus aufgenommen. Alle Ötigheimer, die keine Symptome einer Covid-19-Infektion aufweisen und dies bei einer Temperaturmessung am Eingang nachweisen müssen, können sich einmal pro Woche kostenfrei testen lassen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Anmelden müssen sich nach Auskunft von Timo Kanjo, Heimleiter und Prokurist der Curatio Ötigheim, nur größere Gruppen aus Vereinen oder Unternehmen. Für gelten Kanjo zufolge spezielle Öffnungszeiten. Das Formular zur Bescheinigung eines Antigen-Schnelltests für Sars-CoV-2 ist laut Bürgermeister Kiefer unter www.oetigheim.de zum Download bereitgestellt.

Wie das Ortsoberhaupt mitteilt, wird das Corona-Testzentrum zu einer „Dauereinrichtung“, die so lange bestehen bleibt, wie sie benötigt wird. „Impfen und testen, testen, testen ist das Gebot der Stunde. Wir haben in unserer Einrichtung seit November bereits 10.000 Tests vorgenommen“, sagt Curatio-Geschäftsführer Michael Gieseler im Einklang mit seinem Kollegen Kanjo. Während das Team des Seniorenheims das Testzentrum betreibt, kümmert sich die Gemeinde laut Bürgermeister Kiefer um das Organisatorische, stellt den Raum und das Mobiliar zur Verfügung und begleitet die Öffentlichkeitsarbeit.

Zwei Abstrich-Stationen

Wer sich testen lassen möchte, muss neben einem Bescheinigungs-Formular eine Datenschutzerklärung ausfüllen. An vorerst zwei Abstrich-Stationen können sich die Testwilligen einem medizinischen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) unterziehen. Die Tests werden laut Kanjo je nach Bedarf von drei bis acht geschulten Mitarbeitern und Fachkräften vorgenommen.

Erste Kandidatin war eine Ötigheimerin, die sich im Datum geirrt hatte und dachte, dass es schon am Montag losgeht. Sie ließ einen Nasen-Rachen-Abstrich über sich ergehen, bei dem ein Wattestäbchen erst in den Rachen und dann durch die Nase in den Rachenraum eingeführt wird. Der Test ist kurz unangenehm. Für Kinder soll es laut Kanjo eventuell einen anderen Test geben.

„Außerdem wollen wir die Kleinen dadurch motivieren, dass sie Siegermedaillen erhalten“, sagt er. Die Ergebnisse liegen binnen zehn bis 15 Minuten vor, sind aber Momentaufnahmen und bieten nur Sicherheit für 48 Stunden. Das Zertifikat mit dem Ergebnis können die Getesteten als Nachweis gleich mitnehmen. Wer nicht wartet und nach Hause geht, wird später telefonisch benachrichtigt – „allerdings nur im Falle eines positiven Testergebnisses“. Hier erfolgt dann eine Meldung an das Gesundheitsamt. „Die Person muss sich sofort in häusliche Quarantäne begeben und in einem Labor einem PCR-Test unterziehen“, so Kanjo.