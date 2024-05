Seit 2021 gibt es bei den Volksschauspielen Ötigheim den „Arbeitskreis Willkommens- und Wohlfühlkultur“. Was verbirgt sich hinter dem Zusammenschluss, der mitten in der Corona-Pandemie entstand?

Bald spielt in Ötigheim wieder Volk fürs Volk. Wobei die Aktiven längst nicht mehr nur aus dem Telldorf kommen, sondern aus der ganzen Region. Der Theatersommer der Volksschauspiele Ötigheim (VSÖ) naht mit großen Schritten. Die Vorbereitungen auf der Freilichtbühne laufen auf Hochtouren. An diesem Abend steht unter wolkenverhangenem Himmel eine Probe für „Don Camillo und Peppone“ auf dem Programm.

Im Vorfeld hat sich eine kleine Mitgliederschar im Tellplatz-Casino versammelt, um über eine besondere Initiative zu berichten. Diese entstand 2021 mitten in Corona-Zeiten und soll seither dafür sorgen, dass sich bei den VSÖ alle willkommen und wohl fühlen. Egal ob Bühnen-Neuling oder langjähriges Mitglied.

Auch künftig sollen auf dem Tellplatz möglichst viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam großartiges Theater zu machen, am besten mit viel Volk. Denn für ihre Massenszenen ist Deutschlands größte Freilichtbühne schließlich bekannt.

Volksschauspiele reagierten auf Umbruch in Corona-Zeiten

„Wir haben damals bei den Spielern einen Umbruch festgestellt. Daher bin ich aktiv geworden“, erzählt Spielervorstand Stefan Brkic, der vor drei Jahren den „Arbeitskreis Willkommenskultur“ ins Leben rief. Mittlerweile nennt sich der AK „Arbeitskreis Willkommens- und Wohlfühlkultur“. In dem fünfköpfigen Zusammenschluss engagieren sich neben Brkic und Susanne Piek auch die relativ neuen Spielerinnen und Spieler Heike Heck, Manuela Behrendt und Norbert Heck.

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere den vielen neuen Mitgliedern die Eingliederung in die Amateurtheatergemeinschaft zu erleichtern. „Die Verhältnisse haben sich geändert. Altersbedingt und wegen Corona hat sich die Anzahl der Mitspieler aus dem Ort verringert. Dafür wirken immer mehr Menschen von außerhalb bei uns mit“, sagt Brkic. „Ohne sie würde es heute gar nicht mehr gehen. Sie sind zu einer großen Stütze geworden.“

Die Zufriedenheit aller Mitwirkenden soll gesteigert werden

Der Arbeitskreis sehe seine Aufgabe darin, Hemmnisse abzubauen und den Neumitgliedern dabei zu helfen, sich schneller auf dem Platz, in der Gemeinschaft und mit den Vereinsstrukturen zurechtzufinden. Einen Unterstützungsbedarf sieht Brkic freilich nicht nur bei den Neuen, sondern auch bei jenen, die schon länger dabei sind. Letztlich, so sagt er, sei es das Ziel, die Zufriedenheit aller Mitwirkenden zu steigern.

Auch die anderen AK-Mitglieder betonen, wie wichtig es sei, dass sich jeder in der Gemeinschaft gut auf-, an- und wahrgenommen fühlt. Es gehe im Grunde darum, ein „Wir-Gefühl“ zu erzeugen und den Zusammenhalt zu stärken, betonen sie übereinstimmend. Nobert Heck erklärt: „Wir stehen als Ansprechpartner bereit, vermitteln an die zuständigen Stellen und Personen, machen die neuen Mitglieder mit Begrifflichkeiten, Abläufen und Regeln vertraut.“

Manuela Behrendt fügt hinzu: „Auch Alleinstehende finden hier schnell Anschluss.“ Susanne Piek betont: „Man kann in den verschiedenen Bereichen des Vereins immer wieder neue Leute kennenlernen.“ Heike Heck verweist derweil auf die soziale Komponente. „Ich finde es wichtig, dass die Spieler nach den Proben noch gesellig zusammensitzen.“ Das sei, so ist auch von den anderen zu hören, die beste Möglichkeit, um Personen und Funktionen kennenzulernen.