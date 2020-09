„Tatort”-Schauspieler aus Ötigheim liebt Brettspiele

Wer in Ötigheim aufwächst, der könnte rein hypothetisch auch Lokomotivführer, Polizist oder Detektiv werden. Doch all das ist Nikolaj Alexander Brucker nicht geworden, „obwohl ich mir diese Berufe als Kind sehr gut vorstellen konnte“, verrät der heute 47-Jährige bei einem sommerlichen Plausch im Rastatter Café „Tutti Frutti“.

Stattdessen schlug der Sohn des Ötigheimer Regisseurs, Schauspielers und Sängers Gerhard Franz Brucker und der Sängerin Gabriele Brucker-Sieg eine zum Heimatort und zum Elternhaus passende Laufbahn ein.

Erste Theatererfahrungen bei den Volksschauspielen Ötigheim gesammelt

Bereits im Alter von vier Jahren stand er auf der Bühne, sammelte erste Theatererfahrungen bei den Volksschauspielen. Mit zwölf war ihm klar: „Ich werde Schauspieler“. Auf dem Weg dorthin begleitete ihn Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre der Regisseur und frühere LWG-Lehrer Harald Hemprich, „der für meine Entwicklung wichtig war, weil er mir gezeigt hat, was man auf der Bühne so alles machen kann“. Nach seinem Abi 1994 am Rastatter Wirtschaftsgymnasium und seinem Zivildienst in Hamburg studierte er ab 1997 in Essen an der Folkwang-Universität der Künste Schauspiel, Gesang und Tanz.