„The Biggest Loser“: Ötigheimerin verpasst Finaleinzug

Der Traum vom Sieg bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ ist für die Ötigheimerin Jessica Zellagui geplatzt. Im zweiten Teil des Halbfinales verlor sie prozentual am wenigsten Gewicht und schied damit aus.

Die Hoffnungen auf den Sieg sind geplatzt: Die Ötigheimerin Jessica Zellagui ist bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ auf Sat.1 nach dem zweiten Teil des Halbfinales ausgeschieden. Zuletzt gelang es ihr, nochmals 2,5 Kilogramm abzunehmen und ihr Gesamtgewicht von ursprünglich 122, 9 auf 85,4 Kilogramm zu reduzieren.

„Es hätte vielleicht mehr sein können, aber ich bin stolz auf mich“, kommentierte sie das Ergebnis. Allerdings verlor sie im Vergleich zu ihren Mitkonkurrenten prozentual am wenigsten Gewicht und musste somit kurz vor dem Ziel ihren Traum von der 50.000-Euro-Siegprämie aufgeben.

Es tut wirklich weh, so kurz vor dem Finale gehen zu müssen. Jessica Zellagui, Showteilnehmerin

„Es tut wirklich weh, so kurz vor dem Finale gehen zu müssen“, bekannte Jessica nach ihrem Halbfinal-Aus, das nach der Show am Sonntagabend feststand.

Trainerin Petra Arvela zeigte Mitgefühl: „Das war ein schlimmer Moment für Jessica und für mich. Sie hätte es wirklich verdient“ Allerdings: Trotz ihres Ausscheidens aus dem Wettbewerb wird Jessica beim Finale, das am Montagabend auf Sat1 ausgestrahlt wird, nochmals zu sehen sein und zeigen, wie viel sie zwischenzeitlich zuhause abgenommen hat.

Jessica wird ihren Weg gehen. Christine Theiss, Chefin des Trainingscamps

Teamchefin Christine Theiss gab sich überzeugt, dass „Jessica ihren Weg gehen wird“ und kündigte gleichzeitig noch einen „Knaller im Finale“ an. Derweil hatte die Ötigheimerin im Halbfinale noch einen Auftakt nach Maß erwischt und die erste Challenge gewonnen, bei der die Kandidaten auf einem Reifen möglichst nahe über die Eisfläche auf eine Zielscheibe zugleiten mussten.

Außerdem galt es, an der Gamsalm über dem Ehrwalder Tal in Tirol einen Berg hinauf zu laufen und auf dem Weg auch noch Mathematikaufgaben zu lösen. Beim gemeinschaftlichen Treffen an einem Lagerfeuer erhielten die Kandidaten noch Fotos vom Tag ihres Umstylings und Jessica gestand beim Betrachten ihrer Bilder offen, dass „ich persönlich mich schon heiß fühle, das muss ich ganz ehrlich sagen.“