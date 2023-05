Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in ein Gebäude in Ötigheim eingedrungen. Die Täter versuchten dort einen Geldautomaten aufzubrechen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in ein Gebäude in der Industriestraße in Ötigheim eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die Einbrecher mit schwerem Werkzeug an einem dort stehenden Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Als die Täter nicht nicht an das Geld im Automaten gelangten, ergriffen sie schließlich die Flucht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.