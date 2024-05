Unbekannter schlägt Mann zu Boden und flüchtet in Ötigheim

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Ötigheim einen 42-Jährigen geschlagen und so leicht verletzt. Während der Angreifer flüchtete, kam sein Opfer in eine Klinik.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr in der Nähe eines Festes am Oberen Tellplatzweg in Ötigheim einen 42-Jährigen geschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der Angegriffene stürzte und sich dabei verletzte. Der Angreifer flüchtete daraufhin, während sein Opfer in eine Klinik kam.

Zeugen beschreiben den Flüchtigen als etwa 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er habe eine Glatze und Tätowierungen an beiden Armen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 72 22) 76 11 20 bei der Polizei zu melden.