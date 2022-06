Unbelehrbar: 64-Jähriger will in Ötigheim mit drei Promille Pedelec fahren

Seine Sturheit hat einem betrunkenen 64-Jährigen am Dienstagabend in Ötigheim ein Strafverfahren eingebracht. Wie die Polizei meldete, beobachtete ein Zeuge gegen 20 Uhr, wie der Mann in einer Unterführung am Bahnhof vergeblich versuchte, auf sein Pedelec zu steigen.

Insgesamt drei Mal scheiterte er beim Losfahren und verletzte sich dabei leicht. Der hilfsbereite Zeuge rief einen Rettungswagen, dessen Helfer den Mann kurz behandelten.

Dann wollte der 64-Jährige sich jedoch nicht weiter helfen lassen und machte sich stattdessen auf den Weg nach Hause. Die Rettungskräfte forderten ihn auf, sein Pedelec nach Hause zu schieben. Diesem sinnvollen Einwand kam der Mann jedoch nur einige Meter lang nach, dann stieg er auf sein Gefährt und fuhr los.

Inzwischen hatten die Helfer die Polizei informiert, welche den Mann aufsuchte und feststellte, dass er mit fast drei Promille im Blut unterwegs war. Er musste eine Blutprobe abgeben, außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren.