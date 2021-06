Seit Ende Februar/Anfang März gibt es viel Arbeit in der Schneiderei der Volksschauspiele Ötigheim. Die drei Näherinnen und die beiden Kostümbildner sind in der Alternativsaison 2021 mit 200 Kostümen stärker gefordert denn je.

Eigentlich könnte man meinen, die Näharbeiten seien längst erledigt. Doch in der Schneiderei der Volksschauspiele surrten zumindest bis vor Kurzem die Nähmaschinen. Ab Ende Februar/Anfang März ging es in der Nähstube rund. Unzählige Meter Stoff wurden dort verarbeitet.

Petra Schorpp, Ellen Bolender und Patricia Krebs hatten in ihrer Kammer im Erdgeschoss alle Hände voll zu tun. Sie fragten sich in den letzten Monaten mehr als einmal, ob sie das alles in der Kürze der Zeit überhaupt schaffen.

Die drei Frauen arbeiten eng mit den Kostümbildnern zusammen. Sie müssen deren Entwürfe, die im Fachjargon Figurinen heißen, praktisch umsetzen. „Um die Situation zu entzerren, unterstützten einige Aushilfen das kleine Team bei seiner aufwendigen Arbeit“, berichten Ausstattungsleiter Karel Spanhak und seine Stellvertreterin Ulli Kremer.