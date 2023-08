Strecke gesperrt

Warum rund 30 Fahrgäste nachts am Bahnhof Ötigheim festsaßen

Rund zwei Stunden lang mussten in der Nacht zum Sonntag etwa 30 Fahrgäste am Ötigheimer Bahnhof auf die Stadtbahn Richtung Karlsruhe warten. Ersatzverkehr gab es nicht, und auch an Information mangelte es.