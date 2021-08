Ottersdorf - Unbekannter touchiert Poller und fährt davon

Ein Fahrer eines Autotransporters flüchtete am Dienstagabend von der Unfallstelle, nachdem er beim Rangieren in der Wilhelmstraße einen Poller touchierte.

Der Fahrer eines Autotransporters hat am Dienstagabend in der Wilhelmstraße beim Rangieren einen Poller touchiert. Daraufhin war er von der Unfallstelle geflüchtet, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Zeugenaussagen zu Folge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Autotransporter mit ausländischer Zulassung, beladen mit einem beschädigten VW Touran, gehandelt haben. Der entstandene Schaden an dem Poller auf dem dortigen Radweg wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen gegen 19.00 Uhr, zum Flüchtigen oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 in Verbindung setzten.