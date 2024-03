Paletten gehen vor Haus in Rastatt in Flammen auf

Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache eines Brandes am Freitag in Rastatt. Mehrere Paletten sind dort in Brand geraten und haben ein Haus beschädigt

Mehrere vor einer Hausfassade gestapelte Paletten sind am späten Freitagabend in der Ringstraße in Rastatt in Brand geraten. Die Polizei teilte mit, dass das Feuer die Fassade erheblich beschädigte.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Da die genaue Ursache des Brandausbruchs nicht abschließend geklärt ist, wird derzeit auch geprüft, ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei unter (07 81) 21 28 20 entgegen.