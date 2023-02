Beim Fastnachtsumzug in Rastatt waren die Häs-Träger dominierend. Am Hilbertshof haben sich 70 Gruppen auf den Weg in die Innenstadt gemacht. Am Ende gab es noch Preise.

Preise am Ende

Als Franz-Xaver Reil sich mit seinem Sohn Xaver auf den Weg zum Rastatter Umzug machte, merkte er schon an der Menschenmenge auf dem Rohrersteg: Das wird voll heute. In der Tat: Die Durststrecke nach der letzten Parade im Jahr 2020 war offenbar so groß, dass mehr Zuschauer als vor vier Jahren den närrischen Gaudiwurm säumten.

„Hat mir gut gefallen“, urteilte Reil am Ende des Umzugs, auch wenn der neunjährige Filius etwas enttäuscht war von der Ausbeute an süßem Wurfmaterial. Bester Laune Laune war auch Katrin Lang – erst recht, nachdem sie von einer Gaißstatt-Geis aus Bad Rotenfels eine Konfettidusche verpasst bekam. „Es war wunderschön. Ich war noch nie so sauber wie jetzt“, lachte der Teenager über den närrischen „Überfall“ des schaurig-schönen Hästrägers.

Motivwagen sind am Aussterben

70 Gruppen hatten sich am Hilberthof auf den Weg gemacht – rund 20 weniger als vor drei Jahren. Dominierend wie in der Vergangenheit: Die Fußgruppen mit Masken und bunten Kostümen als Vertreter der alemannischen Fastnacht. Der Ruf „Narri-Narro“ dominierte entsprechend.

Das Aussterben der mit einem aktuellen Motiv dekorierten Wagen setzte sich auch beim 56. Rastatter Fastnachtsumzug in Rastatt fort. Zwar waren zehn Motivwagen auf der Teilnehmerliste. Aber im Prinzip handelte es sich um die Bestandsfahrzeuge der jeweiligen Vereine. Weder eine groß- noch lokalpolitische Szenerie war auf den Wagen abgebildet worden – obwohl sich doch gerade in Rastatt seit 2020 einiger Zündstoff angestaut hatte – man denke nur an die Bäder- und Klinikumstandortfrage.

Skiclub Bischweier huldigt Mireille Mathieu

Kreativ geworden waren immerhin die Aktiven des Skiclubs Bischweier, die als „Die Spatzen von Bischweier“ daherkamen. Angesichts des dekorierten Wagens, der Musikbeschallung und der Frisuren war unverkennbar: Die Bischweierer huldigten der Sängerin Mireille Mathieu. Gugge-Musiker sorgten für fetzigen Sound – die weiteste Anfahrt hatten die „Miggeli Schränzer und Ventil Deifel“ aus Basel auf sich genommen.

Mit dem Wetter hatten die Umzugsorganisatoren um ihren Chef Jochen Fuchs wirklich Glück. Bei angenehmen zwölf Grad und bewölktem Himmel – erst gegen Ende begann es ganz leicht zu nieseln – schlängelte sich der Gaudiwurm von der Bahnhofstraße bis zur Badner Halle, um dort in die Herrenstraße abzubiegen, vorbei an der Ehrentribüne beim Schloss, mit der „letzten Meile“ auf der Schlossstraße zum Marktplatz und am Rathaus vorbei.

Neue Premiumplätze mit Logen-Raumgefühl

Im Vergleich zu 2020 gab es diesmal neue Premiumplätze: Etliche Bewohner des neuen Martha-Jäger-Hauses am Kapellenbuckel konnten mit dem Raumgefühl einer Loge das närrische Spektakel verfolgen.

Im Herzen der Stadt drängten sich die Menschen auch nach dem Umzug. Zuvor hatte Jürgen Singer mit launigen Worten die Umzugsteilnehmer präsentiert, während sein Kollege Alexander Fiedler diese Aufgabe neben der Ehrentribüne übernahm.

Die Sicherheitskräfte und die Helfer von THW und Feuerwehr hatten alles im Griff. Polizei und DRK mussten bis zum frühen Abend nicht einschreiten.

Dafür gab es am Ende noch Preise. Als schönste Fastnachtsgruppe (Preis: 300 Euro) kürte eine Jury um Bürgermeister Arne Pfirrmann die Gäste aus Basel. Platz (200 Euro) belegten die RTV-Turner, gefolgt von der Narrenzunft Sickenhausen und den „Spatzen von Bischweier“ (jeweils 100 Euro).