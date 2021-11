Parkchaos in Rastatt: Falschparker blockiert Busse

Eine Sache erfährt in Rastatt immer wieder eine Neuauflage: das Parkchaos am Bernhardusbrunnen. Am Dienstagabend blockierte dort ein falsch abgestelltes Fahrzeug den Busverkehr. Die Stadt will nun reagieren.

Parkchaos am Bernhardusbrunnen: In Rastatt hat ein Falschparker den Busverkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Die Blockade am Dienstagabend dauerte fast eine Stunde lang. Erst dann wurde der Kleinbus abgeschleppt - und der Weg für den Öffentlichen Nahverkehr wieder frei.

„Wir waren planmäßig mit der Linie 231 um 17.20 Uhr am Bernhardusbrunnen und vor uns stand schon der 239er“, erzählt ein aufgebrachter Fahrgast, der anonym bleiben möchte. Der vorausfahrende Bus kam allerdings wegen des Falschparkers nicht weiter. Dessen Fahrer habe gemeint, dass es täglich mal wieder passiere und er die Nase voll habe, so der Fahrgast. Der Bus konnte erst um 18.10 Uhr nach Ottersdorf und Wintersdorf weiterfahren.

Die Bilanz des Falschparkers: Die Bus-Linie 231 hatte 56 Minuten Verspätung, teilt die Verkehrsgesellschaft Rastatt (Vera) mit. Der Folgebus ab Bahnhof Rastatt fiel wegen der Verzögerung komplett aus. Zudem hätten die Linie 236 und 239 die Haltestellen zwangsläufig auslassen müssen.

Gegen 18:30 Uhr konnten wir dann endlich losfahren. Aufgebrachter Fahrgast

„Um 17.30 Uhr habe ich beim Polizeiposten Rastatt angerufen und den Sachverhalt geschildert. Die meinten, dass sie eine Streife hinschicken“, erzählt der Fahrgast weiter. Aber die Polizei sei dann auch erst nach 30 bis 40 Minuten gekommen. „Gegen 18.30 Uhr konnten wir dann endlich losfahren.“ Andere Busfahrer seien erst gar nicht zum Bernhardusbrunnen reingefahren, weil sie schon von weitem den Stau gesehen hätten, schildert der Fahrgast seine Eindrücke.

Für den öffentlichen Nahverkehr ist es immer wieder ein Problem, dass viele Autofahrer entlang der Quader auf der neu gestalteten oberen Kaiserstraße parken. Dort darf aber gar nicht gehalten werden. Die Falschparker blockieren dort in Höhe der Haltestelle mit ihren Fahrzeugen den öffentlichen Nahverkehr und sorgen damit für nicht unerhebliche Verspätungen.

„Uns ist die Störanfälligkeit des Bereiches bekannt“, sagt Heike Dießelberg, Pressesprecherin der Stadt Rastatt. Durch die Verlegung des Wochenmarktes sei die Situation dort noch zusätzlich verschärft worden. „Da geht es knifflig und eng zu“.

Stadt will ab Montag Markierungen anbringen

Die Stadt will allerdings so schnell wie möglich handeln. Am Montag werden Mitarbeiter des Tiefbauamtes Markierungen anbringen. Die Voraussetzung dafür sei trockenes Wetter. Die provisorischen, gelb-farbenen Linien sollen den Autofahrern klarmachen, wie die dortige Verkehrsführung ist. Die Arbeiten dafür sollen ein bis zwei Tage dauern. „Dort dürft ihr fahren, und am Bernhardusbrunnen ist kein Parken möglich“, erklärt Dießelberg. Das sei die schnellstmögliche Lösung.