Maschinenbauingenieur mit Theologiestudium

Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Rastatt wird ins Amt eingeführt

Der 56-jährige Markus Weisbarth aus Bühl ist ein Quereinsteiger: Hauptberuflich entwickelt er im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk Software für Automatikgetriebe. Nebenberuflich hat er in einer evangelikalen Bildungseinrichtung bei Stuttgart Theologie studiert. Nun wird er am Sonntag in sein Amt als Pastor eingeführt.