Kreisausschuss auf Schulbereisung

Pestalozzi-Schule in Rastatt peilt Neubau auf HLA-Gelände an

An der Pestalozzi-Schule in Rastatt steigen die Schülerzahlen. Die beiden Gebäude in der Herrenstraße reichen nicht mehr aus. Als Lösung ist ein Neubau auf dem Gelände der Handelslehranstalt angedacht.