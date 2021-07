Das Schwarzer-Peter-Spiel beim Thema PFC zwischen den unterschiedlichen Ebenen ist ein trauriges Beispiel fehlgeleiteter Politik. Beim Land ist offensichtlich kein Interesse vorhanden, den Menschen in Mittelbaden zu helfen.

Die Tatsache, dass die großflächige Belastung des Grundwassers im Entwurf des künftigen Bewirtschaftungsplans am Oberrhein keine Rolle spielt, hat absurde Konsequenzen.

Eine Risikoanalyse zum chemischen Zustand kommt auf dieser Basis in dem Plan zu dem Ergebnis, dass keine Gefährdung vorliegt. Und das in einer Region, in der Wasserversorger Millionen Euro für Filteranlagen ausgeben und Brunnen in bestimmten Gebieten nicht mehr zur Bewässerung von Feldern und Gärten genutzt werden sollen – aus Sorge vor Gesundheitsgefahren für den Menschen.