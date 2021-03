Zivilklage um mindestens 6,5 Millionen Euro: Muss der mutmaßliche Verursacher der PFC-Belastungen zahlen?

Mehr als 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass gesundheitsschädliche Chemikalien mutmaßlich über belasteten Kompost erstmals ihren Weg in den Boden und ins Grundwasser einer ganzen Region gefunden haben.

Die Stadtwerke Rastatt bemerkten 2012 deutlich erhöhte Werte von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Wasserwerk Rauental. In der Folge wurden in Mittelbaden Brunnen stillgelegt, Wasserwerke umgebaut, neue Leitungen verlegt, Blutuntersuchungen in der Bevölkerung durchgeführt und Tausende Hektar Boden und Grundwasser auf PFC untersucht.

Das alles hat viel Geld gekostet. Auch die Stadtwerke Rastatt hatten hohe Ausgaben und rechnen mit weiteren. Dieses Geld wollen sie sich nun zurückholen.