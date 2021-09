Pfleger soll Männer im Klinikum Rastatt missbraucht haben

Gegen einen Pfleger am Klinikum Rastatt stehen schwere Vorwürfe im Raum. Der 35-Jährige soll sich an zwei männlichen Patienten sexuell vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Die Klinikleitung weist Vorwürfe zurück, zu spät reagiert zu haben.

Durchtrainierte Oberarme, Tattoos, akkurater Kurzhaarschnitt: Michael H. (Name von der Redaktion geändert) sieht nicht so aus, als könnte ihn so schnell etwas aus der Bahn werfen. Doch unter seinen Augen zeichnen sich Ringe ab. Der Blick des 29-Jährigen gleitet immer wieder ins Leere. „Ich fühle mich entmannt“, sagt er.

Verantwortlich dafür macht er einen Pfleger am Rastatter Krankenhaus. Seine Frau brachte ihn im März vergangenen Jahres als Notfall dorthin. Ihn peinigten Magenkrämpfe, die so schlimm gewesen seien, dass er nicht mehr laufen konnte. Wegen der damals strikten Corona-Regelungen durfte ihn seine Frau nicht in die Klinik begleiten. Nach ersten Untersuchungen kam H. schließlich in ein Einzelzimmer, wo er über Nacht auf das Ergebnis eines Corona-Tests warten sollte.