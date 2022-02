Am Wahlkreis-Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek ist ein Plakat aufgetaucht, das Kritik an einer Corona-Impfpflicht übt. Katzmarek sieht darin einen Versuch der Einschüchterung. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Wahlkreis-Büro in Rastatt

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Plakat am Wahlkreisbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek in der Herrenstraße aufgehängt.

Darauf ist ein Mann zu sehen, dem unter Vorhalt einer Pistole an den Kopf eine Spritze verabreicht wird. Darunter ist zu lesen „Impfpflicht Zwang“ und über der Pistole der handschriftliche Zusatz „Demokratie? SPD“.

Die Abgeordnete hat Anzeige erstattet. Der Staatsschutz ermittelt. In einer Pressemitteilung wird Katzmarek mit den Worten zitiert: „Die Aktion muss als Bedrohung derjenigen aufgefasst werden, die politische Verantwortung in diesem Land tragen.“

SPD-Abgeordnete sieht „Versuch der Einschüchterung“

Es könne nicht sein, dass sich sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker in den Wahlkreisen für ihre Gesundheitspolitik bedrohen lassen müssen. „Solche Versuche der Einschüchterung von Verantwortlichen und Parteien sowie die damit zum Ausdruck gebrachte Ablehnung unseres demokratischen Systems darf der Rechtsstaat nicht ohne Gegenwehr hinnehmen“, sagt Katzmarek.