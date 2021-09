Plötzlich ist es ein Dreikampf um das Amt des Rastatter Landrats

Drei Männer stellen sich zur Wahl für den Posten des Rastatter Landrats. Kurz vor Fristende hat sich am Montag noch ein dritter Kandidat um das Amt beworben. Das hat der besondere beschließende Ausschuss an diesem Dienstag beim Öffnen der Bewerbungsunterlagen bekanntgegeben. Die Bewerbungsfrist endete am Montag, 6. September, um 24 Uhr.

Neben Karsten Mußler (FW) und Christian Dusch (CDU) will Jürgen Erhard aus Kuppenheim Landrat werden. Der Tischlermeister saß fünf Jahre lang im Gemeinderat Kuppenheim.

Darüber hinaus ist der 56-Jährige bei der vergangenen Landtagswahl im März für die Partei „WIR 2020“ angetreten. Die Kleinstpartei wurde 2020 von dem Querdenken-Aktivist Bodo Schiffmann mitgegründet. Der Landrat-Kandidat wird zudem von der Partei Die Basis unterstützt.