In Rastatt ist am Montag in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Der Vorfall im Stadtteil Rheinau endete glimpflich, aber die Polizei ermittelt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 5 Uhr in der Carl-Benz-Straße 2. Dort waren in oberen Etagen des elfstöckigen Wohnhauses zwei Haufen mit Textilien in Brand geraten. Ein Löschen des bereits nur noch rauchenden Brandgutes war durch die alarmierte Feuerwehr nicht mehr notwendig. Auch auf eine Evakuierung der Bewohner konnte verzichtet werden, heißt es im Polizeibericht.

Wer hat verdächtige Personen in Rastatter Hochhaus gesehen?

Durch den Brand entstand lediglich ein Schaden von rund 100 Euro. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben wegen versuchter schwerer Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Gebäude wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0781) (21-2820) an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.