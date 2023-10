Polizei findet gesuchten Straftäter in Rastatt-Wintersdorf

Einen polizeilich gesuchten 23-Jährigen haben Polizisten in Rastatt-Wintersdorf erwischt. Er konnte seine Strafe vor Ort bezahlen.

Bei einer Personenkontrolle am Grenzübergang in Rastatt-Wintersdorf hat die Polizei einen 23-jährigen Franzosen erwischt, der per Haftbefehl gesucht war. Die Polizei teilte mit, dass der Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgestellt worden war.

Polizei stellte Schlagring sicher

Ein Bekannter des Mannes zahlte schließlich die Strafe in Höhe von 1487,35 Euro. Den Kontrollierten selbst zeigt die Polizei außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an, weil er einen Schlagring dabeihatte. Die Waffe stellten die Beamten sicher.