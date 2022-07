Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer in Rastatt an

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, war der 33-Jährige laut Angaben von Zeugen kurz nach Mitternacht in der Münchfeldstraße unterwegs gewesen, als die Polizisten ihn genauer kontrollierten. Die Beamten trafen den Mann dann schlafend in seinem Auto auf dem Beifahrersitz an.

Im weiteren Verlauf erkannten die Polizeibeamten, dass er im Vorfeld unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Zudem bemerkten sie, dass der 33-Jährige in seiner Jacke kleine Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel versteckt hatte.