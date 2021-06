Trotz guten Wetters: Keine Party-Exzesse in Rastatter Grünanlagen

Am Samstagabend ist es in den Rastatter Grünanlagen sehr ruhig. Größere Menschen-Ansammlungen wie in Karlsruhe und anderen Großstädten sind weit entfernt. Den befragten Jugendlichen ist es fast zu ruhig.

Der laue Sommerabend am Samstag lockt nur wenige Menschen in die Grünanlagen in Rastatt. Von Eskalationen wie etwa in Karlsruhe ist die Stadt weit entfernt. 20 Uhr im Rastatter Schlosspark. Vereinzelt sitzen Jugendliche auf den Sitzbänken.

Eine Frau läuft mit ihrem Kinderwagen am Schloss vorbei. In der Luft liegen die Klänge eines Reggaeton-Songs. Die Musik stammt von einer der Laubengänge, die den Garten des Barockschlosses säumen.

Dort filmt Saikou Fatty einen Freund beim Tanzen. Eine große Bluetooth-Box beschallt den Laubengang. Der 26-Jährige aus Bühl dreht die Musik leiser und sagt: „In Bühl ist draußen noch weniger los als in Rastatt.“