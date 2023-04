Polizei stellt Mann nach zweifachem Diebstahl in Rastatt

Ein 36-Jähriger hat am Dienstag zwei Einzelhandelsgeschäfte in der Schlossgalerie in Rastatt bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Verdächtigen noch am selben Tag fest.

Bei dem ersten Geschäft, einem Drogeriemarkt, fiel der Diebstahl zunächst nicht auf. Im zweiten Geschäft hielt eine Mitarbeiterin den Täter gegen 19.20 Uhr vor dem Verlassen des Geschäftes auf. Bei der Dursuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten auch die gestohlene Ware des Drogeriemarkts.

Weiterhin stellte die Polizei ein kleines Küchenmesser sicher, das der 36-Jährige bei sich trug. Den Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl unter Zuhilfenahme einer Waffe.