Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht zu Mittwoch ein parkendes Auto beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein parkendes Auto einer 61-Jährigen in der Buchenstraße am Einmündungsbereich der Lindenstraße beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein weißer Lkw gegen 4 Uhr mit seinem Anhänger das am Straßenrand parkende Auto.

Der Fahrer des Lkws ist unbekannt. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.