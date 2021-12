Private Impfstation auf dem Aldi-Parkplatz in Rastatt muss umziehen

Die privat betriebene Corona-Impfstation auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Lützowerstraße in Rastatt muss umziehen. Das bestätigte am Mittwoch der betreibende Arzt Dietmar Paul auf Nachfrage.

Corona-Impfen auf dem Aldi-Parkplatz? In Rastatt war das bislang in der Lützowerstraße möglich. Aber jetzt muss die Impffstation umziehen. Hintergrund dieser Entwicklung sei ein „Disput mit der Aldi-Filiale“, die sich über den zunehmend großen Andrang vor dem Impfzelt und das damit einhergehende Durcheinander auf dem Parkplatz beschwert habe. Die Aldi-Kunden seien bei der Zufahrt und der Parkplatzsuche stark beeinträchtigt worden. Das bestätigt auch ein Aldi-Mitarbeiter, der von „chaotischen Zuständen“ am Anfang der Woche berichtet.

Voraussichtlich ab diesem Donnerstag wird die Impfstation ihr Zelt auf dem Areal der KFZ-Prüfstelle GTÜ in der Karlsruher Straße aufschlagen und dort wie gewohnt die Schutzimpfungen anbieten, so Paul. Getestet wird weiter auf dem angestammten Platz in der Lützowerstraße.

Seit rund vier Wochen bietet Paul neben den Schnelltests auch Schutzimpfungen an. Daran soll sich auch trotz des Umzuges nichts ändern. Neben dem Impfstoffangebot werden auch die Öffnungszeiten beibehalten: Von Montag bis Samstag zwischen 17 und 19 Uhr steht das Zelt ohne Termin für Impf- und Testwillige offen, so Paul.