Als Schlute wird eine verlandete Rinne in einer Flussaue bezeichnet, die bei Hochwasser durchströmt wird. Bei Mittel-und Niedrigwasser fallen Schluten trocken und werden zu isolierten Flachgewässern, Tümpeln ähnlich. Durch die Vertiefung und Vernetzung soll die Befüllung durch Rheinwasser und die Entleerung des Schlutensystems verbessert werden.

Bei einer Begehung erläuterten Rastatts Bürgermeister Raphael Knoth (CDU) und der Diplom-Forstwirt Volker Späth vom Bühler Institut für Landschaftsökologie die teure Maßnahme. Späth hat die Maßnahme geplant und die ökologische Bauleitung inne. „Die Verlandung der wertvollen Aue ist ein Problem“, stellt Knoth fest. Im Zuge des Intereg-Projekts Rheinpromenade werde der Durchfluss vom Rhein in die Aue verbessert, so der Bürgermeister.

Das Wasser des Rheins sei sedimentreich, was pro Hochwasser eine sogenannte Auflandung von ein bis zwei Zentimetern pro Hochwasser bewirke, erläuterte Volker Späth. „Durch Auflandung verlieren wir Schluten“, brachte er die Problematik auf den Punkt. Drei Flachgewässer stünden die meiste Zeit des Jahres nicht mit dem Plittersdorfer Altrhein in Verbindung. Bei Hochwasser fließt das sedimentreiche Rheinwasser über den parallel zum Rheinufer verlaufenden Leinweg südlich der Fähre in die Schluten.

Wenn der Zufluss aus dem Rhein wieder sinkt, steht es in den Schluten, die Sedimente setzten sich ab, es kommt zur Verlandung. Dank des Ausbaggerns einer Niedrigwasserrinne werden sie miteinander verbunden, so Volker Späth weiter. Hierdurch könne das sedimentreiche Wasser durch die Schluten fließen und wieder in den Altrhein gelangen.

Niedrigwasserrinne im Auwald wird vertieft

Um dieses Ziel zu erreichen, war seit Januar eine Baufirma im Auwald aktiv und vertiefte die Niedrigwasserrinne mittels eines Spezialbaggers um einen Meter. Insgesamt seien die Niedrigwasserrinne auf einer Länge von 736 Metern ausgebaggert und eine Seitenschlut vertieft worden, so Volker Spät. Zudem sei der Durchfluss der Rinne unter dem von der Fährstraße in den Auwald führenden Waldweg mit dem Einbau eines großen Durchlasses erweitert und gesichert worden.

Ein kleines Gewässersystem wie das im Auwald südlich der Rheinfähre entwickle eine eigene Fauna, nannte Volker Späth einen weiteren Effekt der Maßnahme. Zum einen sind Schluten Kinderstuben für zahlreiche Fischarten, die dank des Durchflusses wieder in den Hauptstrom zurückfinden. Seltene Vogelarten wie die Krickente und den Zwergtaucher finde man nur in solchen abgelegenen Gewässersystemen, sagte Volker Späth.