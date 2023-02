Projekte im Rastatter Kinder- und Familienzentrum laufen weiter

Die Kindertagesstätte Biber soll in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit (GWA) Rastatt-West zu einem Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) weiterentwickelt werden. Diesen Beschluss fasste der Rastatter Gemeinderat im November 2019. Seit dem Jahr 2020 gab es dafür Fördergeld vom Land, in den ersten beiden Jahren jeweils 10.000 Euro, 2022 und 2023 noch 5.000 Euro.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten sich die Angebote für die Familien etablieren, berichtete Stefanie Kamenz, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Biber, dem städtischen Ausschuss Jugend, Soziales und Kultur. Eines davon ist der regelmäßige Elterntreff vormittags im Kantorenhaus, bei dem auch Petra Oser, Leiterin der GWA Rastatt-West zugegen ist. Zögerlich sei er erst angenommen worden, habe sich aber mittlerweile gut entwickelt.

Elternberatung an zwei festen Tagen

An zwei festen Tagen findet eine gezielte Elternberatung statt, durch die Eltern- und Familienbildung im Kifaz und durch die GWA im Kantorenhaus. Auch mit dem Schulkindergarten der Lebenshilfe wird in Form von Schulungen und Beratungen zusammengearbeitet. Damit könnten Ängste der Eltern abgebaut werden. Eine Kooperation gibt es mit der Augusta-Sybilla-Schule, geleitet von einer Referendarin, die wöchentlich in das Zentrum kommt.

Erstellt wurde für die 50 Mitarbeiter des Kifaz eine Übersicht über das Beratungsstellen-Netzwerk, das derzeit für die Eltern überarbeitet wird. Das Kinder- und Familienzentrum nimmt den gesamten Sozialraum der Kinder, die die Kita Biber besuchen, in den Blick und orientiert sich mit niederschwelligen Angeboten an den Bedarfen vor Ort, so die Leiterin. So gibt es Spielnachmittage mit Tischspielen, einen Mediennachmittag mit Bilderbüchern oder ein Besuch in der Stadtbibliothek für Kinder und Eltern.

„24 Familien haben dieses Angebot wahrgenommen“, berichtete Stefanie Kamenz. Kinderlieder werden gemeinsam gesungen oder Laternen gebastelt. Das Kifaz ist auch regelmäßig bei der Aktion „Saubere Stadt“ dabei und die Anregung der Kinder, am Spielplatz im Stadtpark mehr Mülleimer aufzustellen, hat die Stadt bereits umgesetzt. Angeleitet werden diese Aktionen immer von Mitarbeitern des Kifaz und Petra Oser seitens der Gemeinwesenarbeit.

Beratungsgespräche bei Bedarf vor Ort

Ganz wichtig für die Weiterentwicklung des Kifaz war und ist die Begleitung durch eine Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendstiftung Berlin, die in den ersten zwei Jahren regelmäßig Weiterbildungen vor Ort organisierte. Seit 2022 finden diese Beratungsgespräche nach Bedarf vor Ort statt. Zusätzliches Personal wurde für die Weiterentwicklung der Kita Biber zum Kifaz nicht eingestellt.

Sehr gut angekommen seien die Fort- und Weiterbildung bei ihren Mitarbeitern, so Stefanie Kamenz. Eine Mitarbeiterin hat sich zur Facherzieherin Inklusionspädagogik weitergebildet und die nächste Fortbildungsrunde steht auch 2023 an. „Damit können wir Mitarbeiter an uns binden“, so die Leiterin. Die Förderung laufe zwar aus, aber alle Projekte, die mit deren Hilfe ins Leben gerufen werden konnten, werden weiterlaufen, versicherte Stefanie Kamenz.