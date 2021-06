Lebenslänglich hat am Montag der Vertreter der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren gegen einen 37-Jährigen beantragt, der im vergangenen September auf seine Ehefrau mehrfach brutal eingestochen haben soll.

Anders als die Verteidigung sah Michael Leber angesichts der arg- und wehrlosen Lage des Opfers die Mordmerkmale als erfüllt an. Völlig überraschend habe er mit Brachialgewalt die Wohnungstür der Frau in Rastatt eingetreten und sei somit in den besonders schützenwerten Raum eingedrungen, in ihre Wohnung, die sie längst nicht mehr mit dem Angeklagten teilte.

Als Gründe hierfür sei primär Eifersucht anzunehmen. Denn das Opfer hatte sich von seinem Gatten abgewandt und obendrein, wie der Angeklagte herausgefunden hatte, einen Liebhaber genommen. Der befand sich zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung und entging mehr per Zufall dem Tod.