Neue Erkenntnisse

Prügelattacke: Täterinnen haben Schaulustige an Rastatter Bahnhof bestellt

Die Attacke auf ein 14-jähriges Mädchen am 15. Januar am Bahnhof in Rastatt hat für Entsetzen gesorgt. Jetzt hat die Polizei ihre Ermittlungsergebnisse vorgelegt. Die Schaulustigen waren nicht zufällig vor Ort.